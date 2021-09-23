أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي عن خسارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمام 4 مرشحين على رأسهم عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش.

استطلاع رأي أجرته “Europe Elects” للأبحاث في أغسطس، تضمن السؤال التالي: “أي المرشحين ستختار إذا كانت الانتخابات يوم الأحد المقبل؟”.

وفقًا لاستطلاع الرأي، فإن رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان خسر أمام رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، ورئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار، وعمدة مدينة أنقرة منصور يافاش، وعمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وجاءت نتائج التصويت كالتالي:

أردوغان ومنصور يافاش:

أردوغان: 39.3 بالمائة

منصور يافاش 60.7٪

أردوغان وأكرم إمام أوغلو:

أردوغان: 43.8٪

إمام أوغلو: 56.2 في المائة

أردوغان وميرال أكشنر:

أردوغان: 44.9 بالمائة

أكشنر: 55.1 في المائة

أردوغان وكمال كليجدار أوغلو:

أردوغان: 47.4 في المائة

كيليجدار أوغلو: 52.6٪