أنقرة (زمان التركية) – سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، في تركيا أعلى سعر له مقابل الليرة، حيث وصل إلى 8.8021 ليرة.

انعكس قرار البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، على قيمة الليرة التركية إلى 18 بالمئة.

ارتفع سعر الفائدة القياسي إلى 18.04 بالمئة بعد القرار.

واكتسبت المبيعات في سوق الأوراق المالية وزنا. وبلغت مقايضات العجز في سداد الديون في تركيا لمدة 5 سنوات أعلى مستوياتها في 3.5 شهرًا مع 410 نقاط أساس.

بورصة اسطنبول التي بدأت اليوم على ارتفاع وكانت عند مستوى 1414 نقطة بزيادة 0.5 في المائة قبل قرار خفض الفائدة، تراجعت مكسبها عقب خفض الفائدة. تحول مؤشر Borsa Istanbul BIST 100 إلى سلبي بنحو 0.5 في المائة وانخفض إلى 1394 نقطة.

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