أنقرة (زمان التركية) – حذر بنك “Commerzbank” أحد البنوك الرائدة في ألمانيا، من تجاوز الدولار حاجز 9 ليرات تركية.

تواصل الليرة التركية الانخفاض مقابل جميع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي واليورو. بدأ عمالقة التمويل في زيادة توقعاتهم لتعادل الدولار / ليرة تركية.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن Commerzbank، سيتجاوز الدولار 9 ليرة تركية. وصرح ألكس رودولف المحلل الفني في البنك، أن الدولار / ليرة تركية سوف يقوم بتحديث الرقم القياسي في الأيام المتبقية من العام.

وفي التحليل الفني الذي أعده البنك، لوحظ أنه بعد أن تجاوز الدولار ذروة أغسطس البالغة 8.68 ليرة تركية، كان يستعد لتجاوز الرقم القياسي التاريخي البالغ 8.8057 ليرة تركية. ومع ذلك، فإن الوضع المثالي هو أن نرى إغلاقًا عند 8.6824.

أضاف التحليل: “إذا تم تجاوز 8.68 ليرة تركية، فسيتم قفل الدولار أولاً عند الذروة في بداية يونيو عند 8.7532 ليرة تركية. بعد ذلك، سيتم تجاوز أعلى مستوى على الإطلاق بـ 8.8057 ليرة تركية، ليصل بعدها إلى 9 ليرات”.