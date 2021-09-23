أنقرة (زمان التركية) – قدم سفير تركيا لدى أفغانستان، جهاد أرجيناي، تعهدات لنائب وزير خارجية حكومة طالبان، أميرهان متكي، بإقامة علاقات تاريخية بين البلدين.

وعبر تويتر نشر أرجيناي صورة للقائه مع متكي وعلق عليها، قائلا: “أجريت لقاءً تعريفيًا مع نائب وزير الخارجية متكي. تعهدت له أن تقيم تركيا علاقات تاريخية وتقديم دعم دائم للشعب الأفغاني، كما تبادلنا وجهات النظر في قضايا التعليم والصحة والتنمية. أتقدم بشكر له على حسن الضيافة”.

ويشغل متكي حاليا منصب نائب وزير الخارجية في حكومة طالبان المؤقتة بأفغانستان.

يأتي لقاء السفير التركي، بعد مطالبة الرئيس رجب أردوغان المجتمع الدولي خلال خطابه في الأمم المتحدة المجتمع الدولي بتقديم الدعم لأفغانستان بغض النظر عن من هو في السلطة.