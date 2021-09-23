أنقرة (زمان التركية) – قال أحمد تورك القيادي الكردي عضو حزب الشعوب الديمقراطي إن سياسات الحكومة مع الأكراد، تشير إلى أنه لا مستقبل مع حزب العدالة والتنمية أو حتى لقاء من أجل المفاوضات، مطالبا حزب الشعب الجمهوري المعارض بموقف أكثر وضوحا من القضية الكردية.

فيما يتعلق بتصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، حول إمكانية حل الأزمة الكردية من خلال حزب الشعوب الديمقراطي، أكد تورك أن كيليتشدارأوغلو يجب أن يكشف عن مشاريعه للمستقبل بشكل أكثر وضوحا ودقة.

وأضاف تورك عمدة بلدية ماردين السابق، أن حزب الشعب الجمهوري يتحدث عن نظام برلماني قوي، ولكنه لم يقدم حتى الآن رسالة واضحة حول حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو القضية الكردية.

قال تورك إنه إذا احتاج بلد ما إلى السلام، وإذا كانت هناك مشكلة، فعلى السياسي أن يخاطر ويحسب للمستقبل، ولكن اليوم، للأسف، يتم وضع السياسة حول حساب الاستفادة من الحاضر.

أشار تورك إلى أنه لعدم وجود محاور مع الأكراد، تحولت المشكلة إلى غليان اليوم، وعاش الأكراد كل هذا الألم.