نيويورك (زمان التركية) – أفاد تقرير أن تركيا تكبدت فاتورة ضخمة جراء نقل الرئيس رجب طيب أردوغان سيارتين مصفحتين إلى الولايات المتحدة لحضور قمة الأمم المتحدة.

موقع “كرونوس” الإخباري قال في تقرير الأربعاء إن الرئيس أردوغان استخدم عربتين مصفحتين، كل واحدة منهما قيمتها 4.6 ملايين دولار، خلال زيارته التي تستمر أربعة أيام إلى الولايات المتحدة.

أردوغان سافر إلى نيويورك يوم الأحد الماضي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع المدرعتين من نوع مرسيدس S600 اللتين كان يستخدمهما في تركيا، حيث قام نقل مركباته الرسمية من مطار أسنبوغا في أنقرة إلى مطار جون كنيدي في نيويورك على متن طائرة شحن عسكرية.

وذكر موقع كرونوس نقلاً عن مصادر مطلعة أن تكلفة نقل السيارتين المدرعتين بلغت 270 ألف دولار.

هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها أردوغان سياراته الرسمية في الخارج، بل اعتاد على استخدام سياراته الرسمية في جميع زياراته الخارجية منذ عام 2017، فمثلا أنه نقل سيارتيه المصفحتين إلى تشيلي وبيرو والإكوادور كذلك.

تشتهر السيارة بنظام حماية متطور وقوي للغايبة، وتتميز بقوة محرك عالية، وإطارات Michelin PAX run-flat مع نظام إضافي لمراقبة ضغط الإطارات يسمح بالهروب من منطقة الخطر لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا حتى مع الإطارات التالفة، كما يتمتع بنظام هواء نقي طارئ لحماية الركاب من الدخان أو الغازات المهيجة.

الأسلوب الفاره لحياة أردوغان وعائلته وميله للرفاهية يثير انتقادات دائما في الوقت الذي ينصح جميع المواطنين بالتقشف، لا سيما في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمشاكل مالية واقتصادية.

يوم الاثنين افتتح أردوغان (البيت التركي) في مدينة نيويورك، وهو مبنى شاهق مكون من 36 طابقًا كلف تركيا 291.2 مليون دولار لبنائه، مما دفع رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن انتقادهم بأنه كان من الممكن استخدام هذه الأموال بشكل أفضل، لا سيما في في الوقت الذي يحتج فيه طلاب الجامعات في تركيا على ارتفاع أسعار السكن والإيجارات.

شارك عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للبيت التركي المذكور تحت وسم #barınamıyoruz (لا يمكننا المأوى) في إشارة إلى مجموعة من طلاب الجامعات الذين يطلقون على أنفسهم حركة “لا نستطيع المأوى” وينظمون وقفات احتجاجية ينامون فيها على الأراضي والمقاعد العامة في الهواء الطلق للاحتجاج على ارتفاع أسعار السكن والإيجارات.

بعض رواد الإعلام الاجتماعي قالوا إن مبلغ 291.2 مليون دولار الذي تم إنفاقه على بناء البيت التركي المذكور كان يكفي لبناء مساكن للطلاب في تركيا لإيواء 35000 طالب.