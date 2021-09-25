مقديشو، (زمان التركية)ــ أسفر هجوم بسيارة مفخخة في مقديشو، عاصمة الصومال، عن مصرع 7 وإصابة 8 آخرين.

وفق تقارير إعلامية محلية، تم تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة في منطقة جيلجاب في مقديشو .

فقد 7 أشخاص حياتهم في الهجوم، وأصيب 8 آخرون.

من ناحية أخرى، وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر عسكرية، لم تقع إصابات في الوجود التركي في الهجوم الذي وقع في نقطة بعيدة عن سفارة مقديشو التركية وقيادة فرقة العمل الصومالية التركية.

في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فمن المعروف أن منظمة الشباب الإرهابية في البلاد تنفذ بشكل متكرر هجمات تستهدف قوات الأمن والمستوطنات المدنية.