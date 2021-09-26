القاهرة (زمان التركية) – يشارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

والمنتدى الدولي للاتصال الحكومي سيعقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “دروس الماضي.. تطلعات المستقبل”، وذلك بدعوة وتحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن هذا المنتدى يعتبر التجمع الأكبر في المنطقة لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي الذي يمثل الرابط بين الحكومات من جهة والشعوب من جهة أخرى.

كما ذكر المصدر أن منتدى الاتصال الحكومي يهدف إلى بناء منظومة جديدة في فكر الاتصال الحكومي تستفيد منها المؤسسات الحكومية والعاملين في قطاع الاتصال وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي، ويشارك في أعمال المنتدى كبار الشخصيات السياسية والإعلامية ونخبة من المسئولين الحكوميين من مختلف دول العالم.