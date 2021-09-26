أنقرة (زمان التركية) – انتهى المخرج والكاتب التركي براق طارق من تصوير فيلمه القصير “أنا بريء” الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أزمة الأطفال المتأثرين بانتهاكات حقوق الناس التي يتعرض لها والديهم في تركيا والعالم على حد سواء.



أفاد المخرج وكاتب سناريو الفليم القصير براق طارق أن أعمال تصوير الفيلم جرت في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية واستغرقت 3 أشهر.

فيلم “أنا بريء” من المقرر أن يبدأ عرضه اليوم الأحد على قناة “TheArtivistOrg” على اليوتيوب مترجمًا إلى 6 لغات، بينها العربية والتركية والألمانية والإسبانية، إلى جانب الإنجليزية.



وتدور أحداث فيلم “أنا بريء” القصير بين ضابط التعذيب في النظام الشمولي والمتهم الذي يخضع للاستجواب، وذلك بهدف لفت الانتباه إلى معاناة الأطفال الذين انتهكت حقوق والدهم أو والدتهم أو كلاهما معًا.

وذكر براق طارق أن الفيلم يناقش عديدًا من المفاهيم، من بينها العدل والبراءوة والشر، إلى جانب أنه يحاول الكشف عن المحادثات النفسية أو الذاتية التي يضطر الأشرار للقيام بها مع ضمائرهم يوميا.