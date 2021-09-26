أنقرة (زمان التركية) – تمكن فريق أضنة دمير سبور التركي من هزيمة نظيره غازينتاب بنتيجة 4 أهداف نظيفة، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أهداف أضنة دمير سبور يونس أكجون في الدقيقة 12، وستيفن كولكر في الدقيقة 65، وماريو بالوتيلي في الدقيقة 78، وبريت أسومبالونجا في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة احتل أضنة دمير سبور المركز الـ11 في جدول الدوري بإجمالي نقاط 9.

أما غازينتاب فيحتل المركز الـ14 بإجمالي نقاط 8.

ويتصدر فريق ألتاي دمير الدوري التركي، بإجمالي نقاط 15 يليه بشكتاش في المركز الثاني.