أنقرة (زمان التركية) – فقد المدرس سيردار تون المفصول بموجب إحدى مراسيم حالة الطوارئ التي يصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان حياته بسبب سقوط شجرة عليه خلال عمله في مجال قطع الغابات.

عقب فصله من عمله بموجب مرسوم القانون، بالتهمة المعروفة “الصلة بحركة الخدمة”، اضطر مدرس الثقافة الدينية سردار تون البالغ 32 عاما، للعمل في مجال قطع الغابات.

وخلال عمله في مجال الغابات سقطت شجرة عليه أودت بحياته على الفور.

وأعلن أحد أصدقاء المدرس تون، خبر وفاته من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أنه سيتم دفن جثته في منطقة جوكسون بولاية كهرمان مارش التركية

وتوجه صديق تون بالدعاء بالرحمة والسلام لروحه، ثم علق قائلا: “لقد تأجّل إلى الآخرة التحاسب والتسامح بين الدولة والمدرس الذي فصلته بشكل غير قانوني”.

يذكر أن الحكومة التركية قامت بفصل واعتقال عشرات الآلاف من الموظفين بدعوى صلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، بموجب قرارات حالة الطوارئ، ومن ثم رفضت عودة الآلاف إلى وظائفهم السابقة رغم صدور قرار قضائي ببراءتهم.

يذكر أن أن حكومة أردوغان كانت طالبت في 22 يوليو 2016 إعفاءها لفترة معينة من معاهدة حظر التعذيب، واتجهت بعدها إلى تعليق القانون والدستور لتتمكن من تنفيذ أكبر عملية تصفية توجهت إلى مواطنين مدنيين.