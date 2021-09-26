أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي فهمي كورو إن الرئيس رجب طيب أردوغان يشعر بالإهانة بسبب فشله في لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

خلال مقاله على موقعه الخاص على الإنترنت، أوضح الكاتب المعروف باطلاعه الواسع على كواليس أنقرة فهمي كورو أن أردوغان كان يفكر أنه لن يتم رفض طلب لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ولذلك شعر بالإهانة عندما تم رفض الطلب.

وأضاف كورو أن أردوغان شخص صريح في الموضوعات الواضحة، ولا يتمكن من إخفاء غضبه، فيعبر عنه بالكلمات والأفعال، كما حدث عقب عدم لقائه مع بايدن.

وأشار كورو إلى أن غضب أردوغان ظهر واضحا من خلال كلماته التي قال فيها إنه منزعج من عدم لقائه ببايدن قائلاً: “لم أشهد موقفًا كهذا مع أي زعيم أمريكي سابق”.

وكان أردوغان قد أكد أنه لم يشهد مثل هذا الموقف مع أي زعيم أمريكي من قبل، مشيرًا إلى أن تركيا والولايات المتحدة باعتبارهما دولتين في حلف الناتو ينبغي عليهما أن تكونا في وضع مختلف عما عليه في الوقت الحالي.

كما أشار أردوغان إلى أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة شهدت تطورات سلبية غير مسبوقة منذ تولي بايدن مقاليد الحكم.