أنقرة (زمان التركية) – زعم وزير تركي سابق أن “الدولة” هي مصدر المعلومات التي ينشرها زعيم المافيا المعروف سادات بكر والتي أثارت ضجة كبيرة في البلاد لكشفها الستار عن جرائم يرتكبها كبار المسؤولين بالتواطؤ مع العصابات.

أدلى وزير الداخلية التركي الأسبق ورئيس حزب الوطن الحالي سعد الدين تانتان، بتصريحات مثيرة حول مصدر المعلومات التي يطرحها زعيم المافيا، سادات بكر، وذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة يوتيوب تابعة لصحيفة “يني شاغ”.

وزعم تانتان أن سادات بكر يحصل على معلوماته من “مسؤولين بالدولة”، وأنهم يرسلونها إليه بهدف الكشف عن جرائم النظام الحاكم، مفيدا أن هذا الأمر يسهم في إيقاظ المجتمع من غفلته.

وخلال مشاركته بالبرنامج، تناول تانتان أيضا الفضائح التي كشف عنها سادات بكر، حيث ذكر أن المسؤولين الشرفاء داخل الدولة يقدون توعية عامة من خلال كشف فضائح المسؤولين والجرائم التي يرتكبونها مستغلا سلطاتهم.

وأضاف تانتان الذي شغل في التسعينات منصب وزير الداخلية قائلا: “لو استطاع أي شخص تفعيل القانون والدستور والمحاكم لخضع هؤلاء المسؤولون الحكوميون للمحاكمة دون شك، وكشفت علاقتهم بعصابات الجريمة في البلاد”.

ولفت تانتان إلى أن “الدولة” تتابع وتعرف كل شيء، وتابع قائلا: “تلك المعلومات الأرشيفية مسجلة ومدونة داخل الدولة.. ففي العادات والتقاليد التركية كل شيء يُدون ويسجل. وفي حال الكشف عن هذه المعلومات فسينكشف كل المتورطين في هذه الجرائم والمتربّحين منه”.

يذكر أن سادات بكر يدلي بتصريحات من وقت لآخر يكشف من خلالها العلاقة بين مسؤولين كبار في حكومة أردوغان، وعلى رأسهم وزير الداخلية سليمان صويلو، مع عصابات المافيا وسيطرتهم على تجارة المخدرات في الداخل التركي والمنطقة.