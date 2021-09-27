أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يعرف ما الذي يعنيه نظيره الأمريكي جو بايدن عندما وصفه بـ”المستبد”.

تصريحات أردوغان جاءت خلال مقابلة مع قناة “سي بي أس” الأمريكية (CBS)، التي علق خلالها على وصف بايدن له بـ”الرئيس المستبد”.

وأوضح أردوغان أنه على مدار مشواره السياسي الذي يمتد لما يقرب من 40 عاما، كان يتقبل الديمقراطية، ولم يشتكِ منه شعبه، مضيفا: “لقد فزت في كل انتخابات دخلت فيها. أصبحت عمدة بلدية إسطنبول الكبرى في عام 1994، ثم أصبحت رئيسًا للوزراء وأصبحت رئيسًا للجمهورية. ما زلت رئيس بلدي في خدمة شعبي. أنا حقا لا أعرف ما الذي يعنيه الرئيس بايدن بكلمة مستبد”.

وأشار أردوغان إلى أن بايدن لم يتحدث معه مطلقا عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، مطالبا إياه بأن يتحدث معه وجها لوجه عن مثل هذه القضايا.

وأكد أردوغان أن الرئيس بايدن كان يحترمه عندما كان نائبا للرئيس، وكان يتصرف معه بكل احترام في كل مرة تحدث فيها معه.