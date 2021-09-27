أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى له على الإطلاق أمام الليرة، مسجلا 8.89 ليرة.

وكان الدولار اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 8.88 ليرة.

واستهل اليورو تعاملات الأسبوع عند مستوى 10.42 ليرة بعدما سجل 10.41 ليرة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي التركي قد أعلن الأسبوع الماضي خفضه سعر الفائدة من 19 في المئة إلى 18 في المئة.

وعقب هذا القرار ارتفع سعر الدولار أمام الليرة على الفور من 8.63 ليرة إلى 8.80 ليرة.

من جانبه، قال الصحفي والمحلل السياسي سعيد صفاء إن ارتفاع الدولار أمام الليرة ليس أمرا يهمّ أردوغان، حيث قال: “ارتفاع سعر الدولار يصب في مصلحة العصابة الخماسية (أكبر خمسة رجال أعمال موالين للحكومة) قبل كل شيء، وبالتالي أردوغان هو أكبر رابح من ارتفاع الدولار”، على حد زعمه.