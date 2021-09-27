أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب السعادة التركي تمال كارمولا أوغلو الكتاب الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتحدث فيه عن “عالم أكثر عدلاً”.

وقال كارمولا أوغلو إن أردوغان أصدر كتابا يحمل اسم “عالم أكثر عدلا ممكن”، ولكن يجب عليه أن يطبق العدل أولا في بلاده، على حد تعبيره.

وخاطب كارمولا أوغلو أردوغان قائلا: “أسس العدل أولا في بلادك قبل أي شيء، بعدها لنر ماذا سيحدث”.

وأضاف رئيس حزب السعادة ذي التوجه الإسلامي أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام وحرية تفكير في أي مكان دون أن يكون للعدالة الأولوية.

وأوضح كارمولا أوغلو أنه لا يمكن إقامة العدل بالكلمات، وأن العدل ليس عملاً يتحقق بالخطابات الرنانة وإنما يتحقق بممارسات فعلية،

ثم وجه زعيم حزب السعادة خطابه لأردوغان قائلا: “لا يمكنك إقامة العدل من خلال تأليف كتاب. لا يمكنك إقامة العدل بسن القوانين دون تطبيقها”.

وفي سياق منفصل، انتقد كارمولا أوغلو السياسات الزراعية للحكومة، حيث أشار إلى أن المزارع محطم، والحل الوحيد للأزمة الزراعية هي إزالة العبء الضريبي وعبء الفائدة على المزارعين، بحسب رأيه.