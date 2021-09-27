أنقرة (زمان التركية) – أكد زعيم المعارضة في تركيا كمال كليجدار أوغلو أنهم سيقومون بإصلاح العلاقات مع الجار السوري، بعدما تدهورت بسبب السياسات غير المحسوبة التي نفذتها الحكومة الحالية برئاسة رجب طيب أردوغان.

قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو إنهم لن يغضبوا على إخوانهم السوريين، بل سيغضبون على من أتوا بهم إلى تركيا.

تصريحات كليجدار أوغلو جاءت خلال زيارته لولاية هاتاي المتاخمة للحدود السورية التي تعتبر إحدى المدن الأكثر تضررا من الهجرة السورية.

وأوضح كليجدار أوغلو أنهم في حال وصولهم للحكم في تركيا سيرسلون السوريين إلى بلادهم بموافقتهم ورضاهم الخالص.

وأضاف كليجدار أوغلو أنهم سيرممون العلاقات المتدهورة مع سوريا، وسيقدمون الإسهامات والمساعدات اللازمة لتحقيق السلام على الأراضي السورية، كما سيضمنون السلام مع جميع جيران تركيا، مؤكدًا أنهم عازمون ومصممون على تحقيق ذلك.

وتابع كليجدار أوغلو: “إخواننا وأخواتنا السوريون ليس لديهم منازل ولا طرق ولا مدارس ولا مستشفيات ولا روضات أطفال في سوريا. سنفعل كل هذه الأشياء لهم. وفي نفس الوقت هؤلاء الإخوة بحاجة إلى عمل وهم بحاجة إلى الأمن. نحن سنوفر لهم هذا بالتأكيد أيضا في بلدانهم”.

وأكد زعيم المعارضة في نهاية حديثه، أنه لا يوجد شيء أجمل من تحقيق السلام سواء في تركيا والعالم كله.