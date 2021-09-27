أنقرة (زمان التركية) – ادعى كاتب صحفي تركي مطلع على كواليس أنقرة أن تحالف الشعب المعارض انتهى من عملية تحد اسم مشترك لمنصب الرئاسة.

فقد زعم كاتب صحيفة “كوركوسوز” التركية جان أتاكلي أن السياسي المعروف إلهان كاسيجي سيصبح المرشح المشترك للرئاسة من تحالف الشعب المعارض.

وأوضح أتاكلي أن مصادره تشير إلى توصل المعارضة إلى ضرورة التحرك بروح الوحدة والعمل الجماعي في هذه الفترة الحرجة، مفيدا أن هذه المعلومة مؤكدة كسائر المعلومات التي سبق أن كشف عنها.

وأكد أتاكلي أن إلهان كاسيجي سيلعب دورا محوريا في عملية العودة بسرعة من الفوضوية إلى الديمقراطية ومن النظام الرئاسي إلى البرلماني في البلاد.

وتابع قائلا: “لقد أجريت اللقاءات اللازمة مع كاسيجي. وهو بدوره أخبر قادة المعارضة عن الأسلوب الذي سيتبعه أثناء إجراء التعديلات الدستورية وكيف سيؤدي مهامه كرئيس للجمهورية”.

وقال أتاكلي إن المؤكد هو أن الطرفين، أي كاسيجي والمعارضة، توصلا إلى الاتفاق في هذا الصدد، لكنه لا يعرف متى سيتم الكشف عن هذا الأمر للرأي العام.

يذكر أن إلهان كاسيجي سبق أن مارس السياسة في صفوف كل من حزب الوطن الأم الذي أسسه الراحل طرغوت أوزال، وحزب الشعب الجمهوري الحالي، ويعرف بمواقفه المعتدلة وقدرته على الحوار مع اتجاهات مختلفة.