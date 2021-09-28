أنقرة (زمان التركية) – زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تنعم بحرية تفوق الولايات المتحدة الأمريكية بكثير.

خلال لقاء لأردوغان مع قناة “سي بي إس” الأمريكية، وجهت المذيعة الأمريكية مارغريت برينان سؤالا قالت فيه: “الرئيس جو بايدن ينتقد باستمرار منتهكي حقوق الإنسان. قلتم في البداية أن بايدن لم يثير هذه القضية في محادثاته بينكم. هل طلب منك يومًا تحسين معاملتك للصحفيين أو أي شيء على وجه التحديد؟”.

وكان جواب أردوغان على هذا السؤال: “لا، ليس لدينا مشكلة في ذلك، فيما يخص الحريات تركيا أكثر حرية من هنا”.

المذيعة طلبت من أردوغان التعليق على تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا والإحصائيات التي تشير إلى سجن مائة ألف شخص بتهمة إهانة الرئيس.

أردوغان قال إنه لا يثق في المؤسسات التي تصدر تلك التقارير، وقال إنه لا توجد دعاوى قضائية مرفوعة ولا أي شيء من هذا القبيل.

وعندما ردت عليه المذيعة بأن الحكومة الأمريكية تقول ذلك أيضا، قال لها أردوغان “إنهم يخدعونك أنت أيضا. ابحثي عن مصدر”.