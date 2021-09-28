أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير رقابي أن مؤسسة الرئاسة تنفق يوميا ما يقرب من 8 ملايين ليرة تركية.

ووفقًا لتقرير التدقيق الرئاسي لديوان المحاسبات التركي، شهد عام 2020، إنفاق مؤسسة الرئاسة 2 مليار 896 مليون 174 ألف 350 ليرة تركية.

تجاوز المبلغ الذي أنفقه القصر الرئاسي في يوم واحد 7.9 مليون ليرة تركية.

وبحسب التقارير المالية لرئاسة الجمهورية الصادرة عن ديوان المحاسبات لعام 2020، بلغت إيرادات الرئاسة في عام 2020، 95 مليون و632 ألفًا و368 ليرة تركية.

من ناحية أخرى، بلغ مجموع النفقات التي وقع عليها الرئيس رجب طيب أردوغان 2 مليار 896 مليون 174 ألفًا 350 ليرة تركية.

وبذلك بلغ الفارق بين النفقات والإيرادات للقصر الرئاسي في عام 2020، 2 مليار 800 مليون 541 ألف 982 ليرة تركية.

كما أنفق القصر العام الماضي 51 مليون ليرة تركية على المواد الطبية والمختبرية.

وتم تحديد المبلغ الذي ينفقه القصر في عام واحد فقط على الصيانة والإصلاح والإنتاج بـ 32 مليون ليرة تركية.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبات التركي، فإن أعلى إنفاق لرئاسة الجمهورية كان مليار 201 مليون و 97 ألف ليرة تركية.