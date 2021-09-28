أنقرة (زمان التركية) – شهدت الليرة التركية تراجعا جديدا أمام الدولار الأمريكي، على خلفية إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده امتلاك الدفعة الثانية من منظومة الصواريخ الروسية S-400.

ووفقا لأحدث بيانات أسعار الصرف، كسر الدولار الأمريكي حاجز 8.85 ليرة.

كان سعر الدولار ارتفع نهاية الأسبوع الماضي إلى 8.80، بعد تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة من 19٪ إلى 18٪.

سعر صرف الدولار كان يوم الثلاثاء الماضي 8.34 ليرة تركية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد نية بلاده المضي قدما في شراء الدفعة الثانية من منظومة “إس-400” الصاروخية من روسيا، مشددا على أن “أحدا لن يتدخل في اختيار أنواع الأنظمة الدفاعية التي نشتريها”.

وعقب تصريحات أردوغان، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من شراء معدات عسكرية جديدة من روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “نحذر تركيا على جميع المستويات وفي كل فرصة من عدم الاحتفاظ بمنظومة إس -400 والامتناع عن شراء إمدادات عسكرية إضافية من روسيا”.

جاء إعلان الرئيس أردوغان بعد أن عبر عن غضبه من عدم لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن به على هامش قمة الأمم المتحدة.

جلبت صفقة الصواريخ الروسية إس-400، إلى تركيا أزمات كبيرة مع حلف الناتو، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تسلم الدفعة الأولى من الصواريخ الروسية فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة من نوابه بموجب قانون CAATSA (قانون الرد على خصوم الولايات المتحدة من خلال قانون العقوبات).

كما أزالت الولايات المتحدة الأمريكية تركيا رسميًا من مشروع مقاتلات F-35 ورفضت تسليمها المقاتلات التي كانت تنتظرها.