أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريق طرابزون سبور التركي مع نظيره ألانيا سبور بهدف مقابل هدف.

المباراة أجريت في استاد ميديكال بارك ضمن فاعليات الأسبوع السابع من الدوري التركي الممتاز.

أحزر هدف طرابزون سبور أندرياس كورنيليوس في الدقيقة 42.

هدف ألانيا سبور سجله فامارا ديديو في الدقيقة 36.

لاعب فريق طرابزون سبور حسين نوركمان تلقى بطاقة حمراء خلال المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل طرابزون سبور المركز الثاني في جدول الدوري التركي الممتاز، بإجمالي 15 نقطىة، أما ألانيا سبور فيحتل المركز السابع، بإجمالي 13 نقطة.