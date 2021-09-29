أنقرة (زمان التركية) – أعرب جيفري فليك السفير الأمريكي الجديد في تركيا، انزعاجه من “الانتكاسة الديمقراطية” في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية.

خلال خطاب له في جلسة تأكيد تفويض لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أوضح فليك أنه غير مرتاح لتراجع الديمقراطية في تركيا والمسار السلبي لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وشدد فليك على أهمية استعادة الحريات الكاملة للشعب التركي، مشيرا إلى أن إعادة بناء الثقة بسيادة القانون في تركيا ستمكن من تطوير إمكانات المزيد من الاستثمار الاقتصادي والشراكة الدولية.

كما أشار فليك إلى أنه سيدعو تركيا للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه للعمل وفقًا لوضع تركيا كحليف في الناتو.

وفي سياق منفصل، أكد فليك أن شراء تركيا لمنظومة S-400 من روسيا، تعد خطوة تتعارض مع الالتزامات التي تعهد بها جميع الحلفاء في قمة الناتو عام 2016.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعم خلال لقاء مع قناة “سي بي إس” الأمريكية على هامش قمة الأمم المتحدة هذا الأسبوع، أن بلاده تنعم بحرية تفوق الولايات المتحدة الأمريكية بكثير.

وجهت المذيعة الأمريكية مارغريت برينان سؤالا للرئيس التركي قالت فيه: “الرئيس جو بايدن ينتقد باستمرار منتهكي حقوق الإنسان. قلتم في البداية أن بايدن لم يثير هذه القضية في محادثاته بينكم. هل طلب منك يومًا تحسين معاملتك للصحفيين أو أي شيء على وجه التحديد؟”.

وكان جواب أردوغان على هذا السؤال: “لا، ليس لدينا مشكلة في ذلك، فيما يخص الحريات تركيا أكثر حرية من هنا”.

المذيعة طلبت كذلك من أردوغان التعليق على تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا والإحصائيات التي تشير إلى سجن مائة ألف شخص بتهمة إهانة الرئيس.

أردوغان قال إنه لا يثق في المؤسسات التي تصدر تلك التقارير، وقال إنه لا توجد دعاوى قضائية مرفوعة ولا أي شيء من هذا القبيل.

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