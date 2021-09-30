أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في الدنمارك الانتهاء من تحقيق ضد شخصين أقدما على تهديد أفراد من حركة الخدمة في البلاد بإبلاغ السلطات في أنقرة عنهم وحولت التحقيق إلى دعوى قضائية.

وسيخضع الشخصان للمحاكمة استنادا على المادة 266 من قانون العقوبات الدنماركي التي تنص على الحبس حتى عامين أو فرض عقوبة مالية.

وكانت الدنمارك سبق وشهدت رفع دعوى قضائية ضد سيدة تبلغ من العمر 47 عاما بتهمة “التجسس”.

وستنظر السلطات القضائية في الدنمارك الدعوى القضائية القائمة ضد السيدة في مارس/ آذار عام 2022 وسط مطالبات بحبسها 6 سنوات وترحيلها.

هذه المرة أعلنت نيابة كوبنهاجن انتهائها من التحقيق القائم ضد شخصين هددا أفراد حركة الخدمة بالإبلاغ عنهم لدى لسلطات التركية كمعارضين.

وفي بيان حول الأمر أفاد مدعي عموم كوبنهاجن أن القوانين الدنماركية تدين تهديد أشخاص أعربوا عن آرائهم وأنهم قرروا تحويل التحقيق إلى دعوى قضائية. ولم يتحدد بعد متى ستتم المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن شهدت الدنمارك تحقيقات ضد 12 شخصا لتهديدهم أفراد من الجالية التركية المنتمين لحركة الخدمة. وتم تحويل ثلاث تحقيقات لدعاوى قضائية.

هذا ولا تزال التحقيقات قائمة ضد ثلاثة أشخاص تقدموا ببلاغات في عامي 2019 و2020.

يذكر أن المخابرات التركية تلاحق الأتراك المنتمين لحركة الخدمة والمعارضين للرئيس أردوغان وتم اختطاف ترحيل عدد منهم قسرا إلى تركيا.