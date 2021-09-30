أنقرة (زمان التركية) – أقدم سائق مجرفة على إشعال النيران في مركبة الشركة التي كان يعمل عليها سابقًا، وغرفة الأمن بالشركة بعد فصله من عمله.

وتشير الادعاءات إلى إقدام موظف سابق في شركة مقاولات فرعية تديرها الإدارة العامة لوحدة الصرف الصحفي في قيصري على إشعال النيران في المجرفة الخاصة بالشركة في حي أوماغاتش بعد فصله من عمله كسائق.

توجه الموظف إلى المبنى الذي يضم المعدات الخاصة بإدارة مياه الصرف الصحفي في قيصري بحي جارمير، واعتدى على حارس الأمن عند محاولة منعه من بلوغ المعدات، أقدم الموظف بعدها على إشعال النيران في غرفة الأمن ولاذ بالفرار.

وفور تلقيها بلاغا توجهت فرق الشرطة والإطفاء إلى الموقع.

خلال فترة قصيرة تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي تسبب في أضرار جسيمة بغرفة الأمن والمجرفة.

هذا وبدأت فرق الشرطة حملة أمنية للقبض على المشتبه به.