أنقرة (زمان التركية) – اتهم تقرير دولي نشرته منظمة الجريمة المنظمة الدولية، الحكومة التركية باستخدام أسواق الجريمة المنظمة لمصالحها الخاصة وأغراضها السياسية.

“المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود” التابعة للمنظمة، نشرت تقريراً عن علاقة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالجريمة المنظمة.

في التقرير، الذي تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية والإنتربول، صُنفت تركيا في المرتبة الثانية عشرة من بين 193 دولة ذات أعلى معدلات الجريمة المنظمة.

ورد في التقرير أن تركيا عرفت منذ فترة على أنها “دولة مافيا”، ومع ذلك هذا الوضع أصبح أفضل اليوم من أي وقت مضى.

التقرير أشار إلى أن الحكومة لا تحرض على الجريمة فحسب، بل هي نفسها ترتكب الجريمة المنظمة.

وتابع التقرير: “كثيرا ما تستخدم الحكومة التركية بعض الأسواق الإجرامية، مثل تجارة الذهب والنفط، والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة، لمصالحها الخاصة وغاياتها السياسية. اعتمادًا على الظروف السياسية والعلاقات الجيوسياسية مع الدول الأخرى، تختار الحكومة التركية تشديد أو تخفيف سيطرتها على أنشطة الجريمة المنظمة”.

وأشار التقرير إلى أنه يُعتقد أن موظفي الدولة متورطون في إمداد الجماعات شبه العسكرية في تركيا بالأسلحة، فضلاً عن نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الجماعات السلفية الجهادية التي تقاتل في سوريا وليبيا.

وذكر التقرير أن هناك العديد من الشبكات الإجرامية بشكل رئيسي في المناطق القريبة من الحدود البحرية والبرية لـ تركيا، مثل أضنة وإزمير وديار بكر وريحانية وغازي عنتاب واسطنبول. وتشارك هذه الشبكات في مجموعة من أنشطة التهريب عبر الحدود، من المخدرات إلى تهريب المهاجرين.

كما أكد التقرير أن استبداد الرئيس رجب طيب أردوغان بلغ ذروته بعد محاولة الانقلاب في عام 2016. في عام 2017، أجاز النظام تعديلات دستورية وضعت السلطة في يد رئيس الجمهورية.

وعلى الرغم من أن الحكومة التركية صرحت علنًا بأنها تتخذ موقفًا ضد الجريمة المنظمة، إلا أن هذا مجرد خطاب يستخدم لأغراض سياسية. الشفافية والمساءلة محدودة للغاية وتتدهور بشكل متزايد. يتم تعيين جميع آليات الرقابة في البلاد والتحكم فيها بشكل مباشر من قبل الحكومة وغالبًا ما تستخدم كأداة سياسية لقمع المعارضة.