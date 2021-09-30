أنقرة (زمان التركية) – حطم الدولار الأمريكي، رقما قياسيا جديدا مقابل الليرة التركية، حيث يقترب من تسجيل 9 ليرات.

وصل سعر الدولار مساء أمس الأربعاء 8.93 ليرة، ومن المتوقع أن يتجاوز 9 ليرات في يومي التداول الأخيرين من الأسبوع.

الكاتب الاقتصادي، تورهان بوزكورت، أشار إلى أن قمة سوتشي قد تزيد من التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، وإن الدولار قد يتجاوز 9 ليرات تركية.

وأضاف بوزكورت: “لقد ذكرت في بداية الأسبوع أن الدولار يمكن أن يتجاوز عتبة 9 ليرة تركية. كانت بلوغ 8.93 الليلة صعبا للغاية. الخميس والجمعة، سيرتقع الدولار إلى 8.95 ليرة تركية، 8.99 ليرة تركية، 9.05 ليرة تركية”.

ويبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية 10.39 ليرة تركية.

وكان البنك المركزي خفض الأسبوع الماضي سعر الفائدة إلى 18 بالمئة، من 19 بالمئة.

مدير بنك العمل التركي، هاكان أران، قال إنه يتوقع خفض سعر الفائدة مرة أخرى بنحو 100 نقطة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري وأن بلوغ سعر الدولار 9 ليرات هو اختيار متعمد للإدارة الاقتصادية.

وأوضح هاكان أن التصدي لمعدلات التضخم بالسياسة المالية المشددة لم يكن ناجحا وأن تكاليف القروض لن تتراجع بدون خفض معدلات التضخم أولا.

أضاف هاكان في تصريح لوكالة (بلومبرج) أن هناك جانب من تقلب العملة يدعم الإنتاج بطريقتين، قائلا: “الموردون يزيدون صادراتهم كلما ارتفع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، أما المنتجون يعتقدون أن بإمكانهم صنع النسخة المحلية من المنتج المستورد نظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد. لذا أعتقد أن رفع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة هو خيار متعمد على ضوء هذا الأمر. ليس هناك رغبة لخفض سعر العملات الأجنبية أمام الليرة ولهذا أعتقد أن ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية يتم استغلاله لتحفيز الإنتاج بعيدا عن تأثير التضخم بدون شك”.