أنقرة (زمان التركية) – أغلقت شركة هوندا اليابانية العملاقة للسيارات، مصنعها في تركيا.

تواجه تركيا صعوبات في جذب رأس المال الأجنبي المباشر، وباتت تخسر المستثمرين واحدًا تلو الآخر الذين أتوا منذ سنوات.

آخر الشركات التي قررت إغلاق أبوابها هي “هوندا”، التي جاءت إلى تركيا قبل 24 عاما.

عمال المصنع البالغ عددهم 2000 شخصا أعربوا عن حزنهم جراء إغلاق المصنع، مشيرين إلى أنه لم يعد هناك إنتاج للسيارات في تركيا.

ستقوم شركة هوندا في تركيا بنقل منشأتها إلى مجموعة “هاباش” العاملة في قطاع الطاقة.

ولم يتم تقديم أي تفسير حتى الآن حول كيفية قيام هاباش التي استحوذت على المصنع، بتنفيذ أنشطتها في المنشأة في الفترة القادمة.