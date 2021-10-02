أنقرة (زمان التركية) – قالت الصحفية التركية ناجاهان ألتشيفي إنها كانت مخطئة عندما قالت إن النظام الرئاسي سيفيد تركيا.

انضمت ألتشي إلى من قفزوا من سفية أردوغان، حيث تراجعت خلال تصريحات لها عن دعمها للنظام الرئاسي الذي نجح أردوغان في تطبيقه بعد انتخابات يونيو 2018.

وخلال مشاركتها في برنامج على محطة راديو “RS FM” التركية، اقترحت ألتشي الصحفية بموقع “هابر ترك” التركي والمعروفة يتأييدها للرئيس رجب طيب أردوغان، نظامًا مختلفًا، عن النظام البرلماني السابق وبديلاً من النظام الرئاسي الحالي في تركيا.

وأوضحت ألتشي أنها لا تقول إنه يجب العودة إلى الماضي، في إشارة إلى نظام الحكم البرلماني، مضيفة: “أقول إن النظام الحالي لا يعمل بشكل صحيح. أنا صحفية وكنت مخطئة عندما قلت إن النظام الرئاسي سيفيد تركيا”.

اقترحت الصحفية التركية نظاما هجينا لا يكون فيه البرلمان مهمشا ولا يكون فيه منصب الرئيس شرفيا.

ناجحان ألجي، قالت في معرض شرحها للاختلافات في النظام الذي اقترحه “في هذا النظام هناك رئاسة وزراء. مثل النظام البرلماني… أنا أتحدث عن نموذج يكون فيه توزيع السلطات راسخًا، والبرلمان قويًا، ورئيس الوزراء قويًا، وعلى عكس النظام القديم، فإن الرئيس لن يكون في موقع تمثيلي ضعيف وغير كفء. إذا طبق هذا، فإن البرلمان سوف يعمل بشكل جيد ويشكل الحكومة. كانت إحدى أكبر مشاكل النظام السابق هي سهولة الإطاحة بالحكومة. في هذا النظام الذي أشرت إليه، لا يمكن إسقاط الحكومة بحجب الثقة حتى يتم إنشاء بديل. لنفترض أن أزمة اندلعت، والحكومة الحالية أصبحت عاجزة عن الاستمرار، النظام لا يبقى بدون حكومة. تستمر الحكومة الحالية، حتى يتم تشكيل الحكومة البديلة”.

تابعت الصحفية ألتشي: “إذا عمل هذا النظام بشكل صحيح، يمكن أن يمهد الطريق لدولة ما للمضي قدمًا بشكل أسرع بكثير من النظام البرلماني، إذا تم تنفيذ نظام رئاسي يوجد فيه توازن حقيقي للقوى في تركيا، فسينجح النظام”.

مذكرة بالسلطة التي يوفرها النظام الحالي للحكومة، أكدت ألشي أنه من المهم للمعارضة والحكومة تغيير النظام معًا قبل انتخابات 2023 من أجل تحول عادل في ميزان القوى.