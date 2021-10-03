أنقرة (زمان التركية)- أعلنت بلدية تركية إعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ضمن “العودة الطوعية”.

على متن حافلات حافلات رحلت بلدية إسنيورت في إسطنبول، 22 سوريًا قالت إنهم أرادوا العودة إلى بلدانهم ضمن نطاق مشروع “العودة الطوعية”.

ووفق البلدية، أقيمت لهؤلاء السوريين (بينهم 11 طفلا) الذين أرسلوا إلى بوابات الحدود في هاتاي وكلس، مراسم وداع.

عمدة بلدية إسنيورت كمال دنيز بوزكورت، قال: “قضية هجرة السوريين في تركيا اليوم هي نتيجة الماضي. سنستمر في إظهار كرم الضيافة الهائل لجغرافيا الأناضول”.

وأضاف بوزكورت: “بالطبع كل ضيف لديه حق مغادرة. لأن الناس يشعرون براحة أكبر في وطنهم وبيتهم. يشعر بالحرية هناك. بهذا المعنى، نقوم منذ فترة طويلة بحملات لمساعدة إخواننا وأخواتنا السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم”.

وأشار بوزكورت إلى أنهم يتلقون مطالب الراغبين في العودة إلى وطنهم وسينظمون إعادة هؤلاء الأشقاء السوريين إلى بلادهم.

يأتي ذلك بينما هناك قصف روسي على إدلب في شمال سوريا التي تعتبر آخر معاقل المعارضة في البلاد مع ترقب لهجوم عسكري واسع للجيش الحكومي للسيطرة على الأراضي الخارجة عن سيطرة دمشق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يجب إيجاد حل سياسي في سوريا بعد أن كان يصر لسنوات على حتمية الحسم العسكري.