أنقرة (زمان التركية) – علق الفنان التركي، جوشكون صباح، على الارتفاع الجنوني بأسعار البيض في الآونة الأخيرة.

قال الفنان المقرب للحزب الحاكم، الذي دخل مؤخرا مجال تجارة البيض إنه باع 15 ألف طبق بيض في مدن أسكيشهير وبيلاجيك وبورصة وأن تجارته تسير على ما يرام.

تطرق صباح في تصريح خلال مغادرته لمركز المؤتمرات في منطقة حربية إلى الزيادة في أسعار البيض خلال الآونة الأخيرة، حيث أفاد أن الزيادة في تكلفة العلف بنحو 200 في المئة هي ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيض.

أضاف قائلا: “لم أشهد من قبل زيادة كهذه وسعر البيضة سيرتفع إلى 2.5-3 ليرة بحلول الشتاء”.

وأضاف صباح أنه منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي ارتفع سعر علف الدجاج بنحو 200 في المئة وأن المنتجين يبيعون البيض بسعر عالي بسبب هذه الزيادة.

قال الفنان التركي: “هناك شيء مجهول فيما يخص الأسعار. الدجاج يتغذى على العلف، والعلف بات باهظ الثمن بشكل جنوني. لقد دخلت مجال تجارة البيض في مارس/ آذار الماضي ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار العلف بنحو 200 في المئة. هذه زيادة قياسية في تركيا ولم يسبق لي وأن شهدتها. كنت أدفع 34 ألف ليرة مقابل علف الدجاج أسبوعيا، أما الآن فبت أدفع 65 ألف ليرة. نحن نعكس هذه الزيادات على أسعار البيض، فهذه الزيادة جاءت نتيجة لتلك الزيادات السابقة”.

توقع استطلاع رأي أجرته وكالة “الأناضول” التركية أن يرتفع معدل التضحم النقدي لشهر سبتمبر بنسبة (1.34٪)، ليسجل إلى 19.69٪.

وأكد صباح أنه لا يشعر بالندم من قرار دخوله المجال وأن مبيعاته تسير بشكل جيد وتوقع أن تشهد أسعار البيض مزيدا من الارتفاع، قائلا: “بكل أسف أقولها إن سعر البيضة هذا الشتاء سيبلغ 2.5 -3 ليرة”.

جدير بالذكر أن الحكومة عينت، جوشكون صباح وصيا على الرابطة المهنية للمؤلفين الموسيقيين في عام 2018.