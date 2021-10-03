أنقرة (زمان التركية) – فازت شركة رجل الأعمال التركي، حسن جورساي، صديق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناقصة إنشاء خط مترو “ألتوني زاده – مسجد تشامليجا” في إسطنبول.

المناقصة تم ترسيتها على شركة “جوريابي” للمقاولات المملوكة لحسن جورساي صديق الرئيس أردوغان.

وأعلنت “جوريابي” للمقاولات عن نتيجة مناقصة خط المترو قبل الإعلان عنها في نشرة المشتريات العامة وإعلانها من قبل وزارة النقل.

من المعروف أيضًا أن شركة “جوريابي” للمقاولات، التي أعلنت استلامها العطاء، لم تقم بتنفيذ مشروع مشابه من قبل.

مشروع مترو “ألتوني زاده – مسجد تشامليجا”، هو أحد مشاريع المترو التي تنفذها وزارة النقل ورئاسة بلدية إسطنبول، وهو عبارة عن شبكة سكك حديدية للنقل العام بطول 4 كيلومترات تقريبًا.

يذكر أنه خلال الدراسات الفنية للمشروع، تم الإبلاغ أن الخط من شأنه أن يسبب ضررًا وليس له منفعة عامة، وأن عدد الركاب على خط تشامليجا ظل عند 3 آلاف مسافر حتى في ساعة الذروة، وأنه يجب أن لا يقل هذا الرقم عن 32 ألف راكب لبناء خط مترو.

وتذهب أغلب المناقصات الحكومية في تركيا للمقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم.