أنقرة (زمان التركية) – كشفت الجمعية الطبية التركية، عن استقالة أكثر من 8 آلاف طبيبًا في البلاد خلال 18 شهرًا، الفترة التي شهدت تفشي وباء كورونا المستجد.

الجمعية الطبية عقدت مؤتمرًا صحفيا بشعار “في مواجهة الظلام. نحن نحمي بياض مئزرنا، وحقوقنا الشخصية، والحق في صحة الناس – العمل هو كلمتنا”.

خلال مؤتمر الجمعية الطبية التي تعرف بمهاجمتها لوزارة الصحة والحكومة، تم الكشف عن أن كل شهر يشهد مغادرة حوالي 80 طبيبًا إلى خارج البلاد.

الجمعية الطبية التركية أوضحت، أنه مع الخصخصة والسياسات الصحية الموجهة نحو السوق، تم انتزاع حق الجمهور في الصحة إلى حد كبير.

وقال بيان صادر عن الجمعية الطبية: “بينما أغلقت المستشفيات الحكومية في العديد من الأماكن، تُركت خدمات الصحة العامة لمستشفيات المدينة -الاستثمارية-. الخدمة الصحية أصبحت محتكرة”.

وأكد البيان أنه في حين أن التصور القائل بأن المجتمع بأسره سيحصل على تأمين صحي مع جهاز الأمن العام، فإن ما يقرب من خمسة عشر مليون مواطن محرومون من التأمين الصحي اليوم.

وأشار إلى أنه لا تقتصر مشاكل الأطباء على ساعات العمل الطويلة ومناطق العمل النائية والمدفوعات المنخفضة، حيث تحولت المهنة إلى واحدة من أكثر خطوط الأعمال شيوعًا لانعدام الأمن. وقد تسبب هذا التغيير في انتشار الاضطهاد والمضايقة والتمييز وعدم المساواة والمحسوبية.