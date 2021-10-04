أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر شاي الأعشاب في تركيا من 100 إلى 300 ليرة تركية، مع حلول فصل الخريف.

ازداد الاهتمام بمنتجات مثل الزعتر والنعناع والسماق وشراب الرمان ومعجون الطماطم والزنجبيل والقرفة المحضرة والتي يطلق عليها “شاي الأعشاب” خلال فترة فيروس كورونا، وذلك بهدف تقوية المناعة.

وقال التاجر سادات أكبيرم، إن الأسعار ارتفعت مع زيادة الطلب، لأنه مع وصول موسم الخريف، يطلب المواطنون الزيزفون والزنجبيل وأزهار الخطمي والزحتر والقرفة بشكل مكثف قبل الشتاء.

وأوضح أكبيرم أنه زادت بعض المنتجات إلى مستوى 200 في المائة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الصرف عاملاً رئيسياً في مثل هذه الزيادة في الأسعار.

كما أشار إلهان أرسلانيورك الذي أكد أن المطالب ستزداد مع برودة الطقس وأنهم يشهدون إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء، كان هناك اهتمام كبير بشاي الأعشاب. والنباتات الأكثر طلبًا في الوقت الحالي هي الزيزفون والقرفة والمارشميلو والزنجبيل.

وأضاف: “وتتميز هذه النباتات بزيادة القوة المناعية. مبيعاتنا هي جيدة في الوقت الحالي، ولكن مع بدء تأثير الطقس البارد، نتوقع الزيادة”.