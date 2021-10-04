أنقرة (زمان التركية) – تتجه العديد من الشركات إلى خيار تسوية الإفلاس كفرصة أخيرة كي تتمكن من تجاوز أزمتها المالية في ظل الإضراب الاقتصادي الذي تعيشه تركيا.

مؤخرا انضمت إلى قائمة الشركات التي تم تسوية إفلاسها، شركة Maksul للمنتجات الغذائية.

شركة Maksul تمتلك نحو 200 فرعا في تركيا وتشتهر ببيع المكسرات والبقوليات والبهارات.

وتشير المعلومات الواردة في ملف الدعوى القضائية التي أقيمت في 27 سبتمبر/ أيلول المنصرم بالدائرة الثانية للمحكمة التجارية في بكركوي إلى وجود سلسلة من الأسباب لوقوع الشركة في ضائقة مالية وأن ارتفاع أسعار المواد الخام والعملات الأجنبية أمام الليرة بجانب جائحة كورونا والأخطاء المرتكبة في عملية التخطيط المالي أسفرت عن آثار سلبية لسقوط الشركة في ضائقة مالية.

وبلغت ديون الشركة 202 مليون ليرة، بحسب ملف القضية، وهو ما دفع الشركة إلى التقدم بطلب تسوية إفلاس من أجل جدولة ديونها.

وعلى ضوء هذا أمهلت المحكمة الشركة ثلاثة أشهر لسداد ديونها.

يُذكر أن شركة Maksul تأسست في أبريل/ نيسان من عام 2017 برأس مال بلغ 15 مليون ليرة. وخلال فترة قصيرة حققت الشركة المملوكة لرجل الأعمال هاكان شانول نموا سريعا.

وباتت الشركة إحدى الشركتين الرائدتين في تطوير مفهوم تجارة التجزئة لمنتجات المكسرات والبقوليات.