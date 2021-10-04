أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن وزارة الدفاع التركية فصلت من الجيش 3243 خلال العام الجاري في ظل مسلسل تصفية المؤسسة العسكرية.

وخلال مؤتمر صحفي قالت المتحدثة باسم الوزارة، المقدم بينار كارا، إن حملة التصدي لحركة الخدمة تمضي على قدم وساق في ضوء البيانات والمعلومات الوثائق الجديدة مشيرة إلى فصل 27 ألف و596 من أفراد الجيش واتخاذ إجراءات إدارية بحقهم عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.

وأضافت كارا أنه خلال الفترة بين الأول من يناير/ كانون الثاني والأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تم فصل 3243 من أفراد الجيش وإسقاط رتب 617 ضابط متقاعد وإعادة 147 من أفراد الجيش إلى مناصبهم وإعادة رتبة 14 ضابط متقاعد.

يذكر أنه منذ محاولة انقلاب 2016 تم فصل الآلاف من العسكريين والمدنيين تعسفيا من وظائفهم بدعوى الانتماء إلى حركة الخدمة، التي تحملها الحكومة مسئولية الانقلاب، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة واقعية.