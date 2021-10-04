أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق جالطة سراي التركي على نظيره ريزة سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة أقيمت على استاد تشايكور ديدي في ولاية ريزة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أهداف جالطة سراي اللاعب المصري مصطفى محمد في الدقائق 5، 75 واللاعب اوليمبيو موروتان في الدقيقة 101.

أما هدفي ريزة سبور فسجلهما جويل بوهيانبالو في الدقائق 17، 25.

وبهذه النتيجة يحتل جالطة سراي المركز الثامن في جدول الدوري، بإجمالي 14 نققطة.

أما ريزة سبور فيحتل المركز العشرين بإجمالي نقطة واحدة.