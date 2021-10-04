أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، إنه يجب بناء كتلة يسارية قوية دون مراعاة المصالح الشخصية والحزبية.

دميرطاش المعتقل منذ نحو 5 سنوات، قال في مقال نشره موقع “ديكان” التركي، إنه يجب بناء ديمقراطية في تركيا بعد حزب العدالة والتنمية، بمشاركة اليسار.

المقال بعنوان “هل يمكننا العيش بلا أمل؟”، ذكر في دميرطاش أن ثروة قيادات حزب العدالة والتنمية تبلغ عدة أضعاف ميزانية تركيا، وقال “أموال خمسة -10 أشخاص هي أكثر من أموال الدولة بأكملها عدة مرات”.

وتابع دميرطاش: “الأحزاب والحركات اليسارية لها واجبات تاريخية مهمة. إذا كانت الديمقراطية ستبنى في تركيا بعد حزب العدالة والتنمية، فلا ينبغي التسامح مع بناء النظام الجديد بدون اليسار وصوت العمال. الاستعدادات التي يتعين القيام بها الآن مهمة بشكل حيوي على حد سواء في عملية بناء الديمقراطية وفي رفع النضال العمالي”.

وأكد دميرطاش أنه يمكن لجميع القوى اليسارية والاشتراكية، بغض النظر عن الحزب أو الحركة أو الشخص، أن تجتمع في مؤتمر وتناقش كيف ستخوض صراعًا مشتركًا حتى الانتخابات وكيف يمكنها اتخاذ موقف مشترك في الانتخابات.

وشدد دميرطاش على أنه يتعين على القوى اليسارية والاشتراكية مناقشة وتوضيح كيف يمكن أن يلعبوا دورًا في بناء الديمقراطية بعد الانتخابات وكيف يمكنهم جعل النضال العمالي مهيمنًا في الفترة الجديدة، والنجاح في تقديم وثيقة موقف مشترك وخريطة طريق بحضور العمال.