أنقرة (زمان التركية) – رغم أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى ارتفاع التضخم النقدي في تركيا، اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أسعار السلع في الأسواق معقولة جدا وفي متناول الجميع.

بلغ معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي 19.25.

أردوغان زار سوق تعاونيات الإقراض الزراعي بالقرب من منزله برفقة زوجته أمينة وابنته سمية بيرقدار ودفع الأموال نقدًا في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية.

تحدث الرئيس مع المواطنين والموظفين، وبعد التسوق، قال أردوغان “الأسعار معقولة”.

وأضاف الرئيس أردوغان: “كما ترون هنا، فإن تعاونيات الائتمان الزراعي لدينا ميسورة التكلفة للغاية، ومختلف المنتجات، والجودة والأسعار”.

أردوغان تعليقا على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في الآونة الأخيرة، قال: “بالطبع هناك تعليمات وجهناها لتعاونيات الإقراض الزراعي من أجلزيادة فروها يسعة، وقد أصدرنا أوامر ببناء حوالي ألف سوق، بما في ذلك بمساحة 500 متر مربع، في جميع أنحاء تركيا، وسنضاعفها بسرعة”.

أشار أردوغان إلى أن هدفهم هو تقديم منتجات رخيصة وعالية الجودة للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

يذكر أن استطلاع رأي أجرته وكالة “الأناضول” التركية توقع أن يرتفع معدل التضخم النقدي لشهر سبتمبر بنسبة (1.34٪)، ليسجل 19.69٪.