أنقرة (زمان التركية) – علق البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، على أزمة تعطل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدها العالم بتصريحات أثارت الانتباه.

وقال داغ بينام في تغريدة على تويتر: بينما انهار انستغرام، وفيسبوك وواتساب، هناك خدمة لم تنقطع على مدار 19 عاما، عنوانها حزب العدالة والتنمية.

أحد النشطاء علق على التدوينة قائلا: “تضاعف الدين في 19 عامًا، ولم تكن الضمانات الممنوحة بالعملة الأجنبية كافية، حتى في الاقتراض المحلي، زاد عبء العملة الأجنبية. 19 عامًا من ارتفاع الأسعار في حزب العدالة والتنمية مستمرا”.

ووضع معلق آخر صورة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، وكتب عليها: “مثلما جاءوا سيذهبوا”.

توقفت مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة فيسبوك عن العمل مساء الإثنين بشكل مفاجئ لحوالي 7 ساعات، وعادت إلى العمل بعد ذلك بشكل تدريجي. لم يكشف حتى الآن عن سبب العطل الذي عانى منه مستخدمو الإنترنت في العالم.