أنقرة (زمان التركية) – شهد سوق السيارات وشاحنات النقل التجاري الخفيفة في تركيا انكماشا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وكشف تقرير جمعية موزعي السيارات عن انكماش سوق السيارات بنحو 39.1 في المئة وسوق شاحنات النقل التجاري الخفيفة بنحو 28.9 في المئة خلال الشهر الماضي.

وكانت أسعار السيارات الحديثة قد تراجعت في تركيا نتيجة للتغيير الذي أجرته الحكومة في قواعد ضريبة الاستهلاك الخاص خلال شهر أغسطس.

وبالنظر إلى إحصاءات الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول يتبين ارتفاع إجمالي سوق السيارات وشاحنات النقل التجاري الخفيفة بنحو 13.1 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وخلال تلك الفترة ارتفعت مبيعات السيارات بنحو 11.9 في المئة مقارنة بالعام السابق وارتفع سوق شاحنات النقل التجاري الخفيفة بنحو 17.5 في المئة.

وشكلت السيارات من الفئة الأولى والثانية والثالثة ذات الضريبة المنخفضة نحو 86 في المئة من مبيعات شهر سبتمبر/ أيلول. وبلغ نصيب سيارات الفئة الثالثة نحو 54.9 في المئة بواقع 238 ألف و644 سيارة والفئة الثانية نحو 30.5 في المئة بواقع 132 ألف و517 سيارة.

وبلغ نصيب السيارات الأوتوماتيك نحو 75.5 في المئة، في حين بلغ نصيب السيارات المانيوال 24.5 في المئة.

وعلى صعيد العلامة التجارية تصدرت سيدان المبيعات بواقع 40.1 في المئة تلتها شاحنات SUV بنحو 34 في المئة.

من جانبه أفاد المدير العام لشركة Otomist للسيارات، سافاش أتشيكجوز، في تصريحات لصحيفة العالم أن السيارات المستعملة لم تسجل أداء حسنا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.

أضاف قائلا: “الدولار عاود الارتفاع بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة من 19 في المئة إلى 18 في المئة. المستهلك يحتفظ بأمواله في صورة عملات أجنبية في انتظار تسجل الدولار مزيدا من الارتفاع أمام الليرة، كما أن حالة الغموض المسيطرة على الوضع الاقتصادي تعرقل المبيعات”.