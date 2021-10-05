أنقرة (زمان التركية) – كذب تقرير مؤسسة بحثية البيانات الرسمية بشأن معدل التضخم النقدي في تركيا، وقال إنه يفوق ضعف المعلن.

مجموعة أبحاث التضخم التركية قالت إن معدل التضخم الفعلي خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة بلغ 44.7 في المئة وأن معدل التضخم الشهري ارتفعت بنحو 2.89 في المئة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.

يأتي ذلك بينما قالت هيئة الإحصاء التركية إن معدل التضخم بلغ 19.58 في المئة.

المجموعة نشرت ولأول مرة معدل التضخم على الصعيد السنوي. أفاد التقرير الصادر عن “أبحاث التضخم” قال إن الفنادق والمطاعم سجلت أعلى تراجعا شهريا بنسبة بلغت 13.09 في المئة في حين سجلت الملابس والأحذية أعلى ارتفاعا شهريا بنسبة بلغت 13.45 في المئة استنادا إلى البنود الفرعية لهيئة الإحصاء التركية.

وفيما يخص مجموعة المنتجات المميزة فإن الأطعمة الجاهزة سجلت أعلى تراجعا على الصعيد الشهري بنسبة بلغت 13.96 في المئة، بينما سجلت الملابس الأخرى أعلى ارتفاعا على الصعيد الشهري. وشهدت المجموعة عينها ارتفاعا في أسعار اللحوم بنحو 5.89 في المئة، بينما سجلت مجموعة “المعكرونة والأرز والبقوليات” زيادة بنحو 7.18 في المئة.

من جانبها أعلنت هيئة الإحصاء التركية الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم نحو 1.25 في المئة على الصعيد الشهري و19.58 في المئة على الصعيد السنوي.

تقول مجموعة أبحاث التضخم إنها تعتمد على أسلوب حاسبي مختلف عن هيئة الإحصاء التركية التي تشكك المعارضة في بياناتها.

وكان رئيس مجموعة أبحاث التضخم، فيصل أولوسوي، قد صرح أنهم يجرون استطلاعات الرأي مثلما تفعل هيئة الإحصاء التركية غير أنهم يحسبون معدلات التضخم بالاستناد على استطلاعات رأي بجانب 7 مليون إحصاء آخر.

هذا وسبق وأن تقدمت هيئة الإحصاء التركية ببلاغ ضد مجموعة أبحاث التضخم بتهمة “إهانة المؤسسة”.