القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقديم شحنة مساعدات إنسانية وصحية إلى جمهورية الصومال مطلع هذا الأسبوع، بتمويل من مجلس وزراء الصحة العرب، وذلك في إطار جهود الجامعة العربية “لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية”.

وقال بيان للامانة العامة إن الجامعة العربية وجهت الشكر إلى حكومة جمهورية مصر العربية لما قدمته وزارة الصحة والسكان المصرية من تسهيلات كبيرة في عملية شراء هذه المساعدات الإنسانية من السوق المحلية، وإلى تخصيص طائرة عسكرية لنقل هذه المساعدات إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

كما أكد المصدر على حرص السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على مواصلة تنسيق الجهود العربية نحو دعم ومؤازرة الحكومة والشعب الصومالي الشقيق على جميع الجوانب الإنسانية والسياسية.