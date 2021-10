أنقرة (زمان التركية) – وصف ستيف أتش هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، الليرة التركية بالسفينة الغارقة.

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أصبحت الليرة التركية أكثر عملة نقدية تتراجع أمام الدولار.

نشر هانكي عبر حسابه بموقع تويتر تغريدة تضمنت رسما كاريكاتوريا يصور الليرة التركية بأنها تغرق في البحر.

أفكار أردوغان الجنونية

قال هانكي: “الليرة التركية سفينة غارقة، وأردوغان قبطان السفينة. وصلت الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. بفضل أفكار أردوغان المالية الإسلامية المجنونة وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل غير منطقي”.

The Turkish lira is a sinking ship, and Pres. Erdogan is the ship’s captain. The lira has reached an all-time low. Thanks to Erdogan's nutty Islamic finance ideas & irrationally low interest rates. pic.twitter.com/wkCoNP43up

— Steve Hanke (@steve_hanke) October 3, 2021