أنقرة (زمان التركية) – عرض لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين والمعارض التركي، انيس كانتر، على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المشاركة في مباراة كرة سلة.

عبر تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر، قدم كانتر عرضه للرئيس أردوغان.

وأوضح انيس كانتر خلال التدوينة أنه إذا خسر المباراة سيعود إلى تركيا بأول طائرة، أما إذا خسر أردوغان المباراة فيجب أن يتوقف عن تعذيب الناس وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

الدعوة تأتي عقب نشر فيديو للرئيس أردوغان يمارس خلاله لعب كرة السلة. الفيديو نشر عقب مقال لصحفي تركي في مجلة أمريكية قال فيه إن صحة الرئيس أردوغان تسوء.

الصحفي ستيفن إيه كوك نشر مقالاً في مجلة فورين بوليسي، قال فيه إن الرئيس أردوغان قد يكون مريضاً لدرجة أنه لا يستطيع أن يحكم تركيا.

بعد يوم واحد من نشر المقال، شارك مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون على تويتر مقطع فيديو مدته 3 ثوان لأردوغان وهو يلعب كرة السلة.

أنيس كانتر المحترف ضمن فريق بوسطن سيلتك من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الخدمة، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.