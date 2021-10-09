أنقرة (زمان التركية) – اعترض رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، على النهج الاقتصادي الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرا أنه ينم عن “جهل”.

داود أوغلو قال إن تركيا تعاني من اتباع نهج يمثل جهلا من خلال تغيير رئيس البنك المركزي 4 مرات في 3 سنوات، وهو نهج يغير معدل التضخم، ويخل بالتوازن بين المبادلات الأجنبية ويرفع سعر صرف العملات الأجنبية جميعا في وقت واحد.

كانت هناك خلافات ملحوظة في الرأي بين الرئيس أردوغان وإدارة البنك المركزي فيما يتعلق بسياسة الفائدة. كان البنك المركزي مسرحًا لتغييرات وظيفية متكررة في الفترة الأخيرة. في مارس، بعد رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19 بالمئة، تم إقالة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال وحل محله شهاب كافجي أوغلو.

الشهر الماضي خفض البنك المركزي التركي الفائدة من 19 إلى 19 بالمئة وانعكس ذلك سلبا على سعر صرف الليرة ومعدل التضخم.

أضاف داود أوغلو: “وبنفس الطريقة، بالمقارنة مع ظروف مغدرتنا للسلطة قبل خمس سنوات، ارتفع الدولار من 2.80 إلى 9 ليرات. نواجه جدلًا حيث ارتفع التضخم من 3.2 إلى 44 في المائة، مع تضخم المنتجين، وتضخم المستهلكين من 5.5 إلى 19.58”.

وأكد داود أوغلو أن أحد أهم العوامل وراء هذه الصورة هو زيادة الفقر والمحسوبية والرفاهية والأبهة والهدر الذي يقضي على أمل الشعب مع مرور كل يوم.

وأشار داود أوغلو إلى أنه دخل السياسة لمحاربة الفساد والفقر، لكن الفقر اليوم، للأسف، يصل إلى الركبة. الفساد في كل مكان. يتم منع الناس من التحدث.

تجاوز التضخم في تركيا 19.55 وفق أحدث البيانات الاقتصادية الرسمية.

أدى تضخم أسعار الغذاء السنوي بنحو 30٪، والقفزة العالمية في أسعار السلع الأساسية، والانخفاض الحاد في قيمة الليرة، إلى ارتفاع التضخم على مدار العام. ظل التضخم في خانة العشرات في معظم السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى تآكل دخل الأسرة، وجعل تركيا في وضع مختلف تمامًا عن نظيراتها في الأسواق الناشئة.