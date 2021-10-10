أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه بينما في أمريكا وعدد من البلدان الأوروبية أزمة في البنزين والغذاء الأمر مختلف في تركيا.

تصريحات أردوغان جاءت خلال افتتاح مهرجان أضنة الدولي للمذاق بنسخته الخامسة.

أردوغان قال إن الصادرات التركية تتزايد كل شهر بتحطيم الأرقام القياسية، والمصانع تعمل بجد، حتى أنه تم تجاوز فترة ما قبل جائحة كورونا في التوظيف.

وأضاف الرئيس التركي أنه على الرغم من أن أسعار سلع وخدمات الطاقة قد ارتفعت بشكل كبير على المستوى العالمي، فإن تركيا تحمي مواطنيها من خلال قصر الزيادة فقط على الخدمات الخاصة بمعدل الثلث إلى الخمس.

وتابع أردوغان: “ترى حالة أمريكا وإنجلترا، أليس كذلك؟ لا يوجد بنزين. وبالمثل، قوائم الانتظار في ألمانيا وفرنسا. لا يمكنهم العثور على طعامهم. الحمد لله، لا يوجد شيء من هذا القبيل في بلدنا”.

كما أشار أردوغان إلى أنه بينما نمت تركيا بنسبة 1.8 في المائة في عام 2020، فقد واصلت اتجاهها التصاعدي بمعدل نمو 7.2 في الربع الأول من هذا العام و 21.7 في الربع الثاني، ولا شك أن الأبطال الحقيقيين وراء هذا النجاح هم القطاع الخاص، مع مستثمريه وعماله.

أردوغان وجه دعوة للمستثمرين، وقال: من يثق في تركيا ويستثمر فيها لن يندم. أدعو جميع المستثمرين في بلدنا وفي العالم لتقييم الفرص التي توفرها تركيا لهم في هذه الفترة التي يتم فيها إعادة إنشاء نظام الإنتاج والخدمات اللوجستية العالمي. أود أن أكرر أن أبوابنا مفتوحة للمستثمرين.