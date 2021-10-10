أنقرة (زمان التركية) – تستعد اليونان لتكريم مؤسسي شركة بيونتيك، أوزلام توراجي وأوغور شاهين، على خلفية توصلهما إلى لقاح فيروس كورونا المعتمد على تقنية “إم آر إن إيه” الذي وصف بالثورة العلمية في مجال اللقاحات وتم استخدامه في مواجهة جائحة كورونا.

وستنظم الحكومة اليونانية حفل توزيع جوائز الإمبراطورة ثيافونو يوم الأربعاء القادم بمدينة سالونيك.

قررت اليونان منح الجائزة إلى العالمين الألمانيين التركيين الأصل بفضل خبراتهما وأبحاثهم المتميزة التي تمثل حافزا للشباب في شتى أرجاء العالم وتلتزم بالصالح العام ومهدت لاكتشاف منح الأمل للبشرية بأسرها وليس فقط أوروبا.

هذا وستشارك الرئيسة اليوناني-

في حفل توزيع الجوائز الذي سيُقام في نصب روتوندا التاريخي بمدينة سالونيك.