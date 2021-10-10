أنقرة (زمان التركية) –ارتفع سعر رغيف الخبز في ولاية مرسين جنوب تركيا في ظل تزايد تكاليف الإنتاج.

غرفة أصحاب المخابز في مرسين أعلنت عن القرار اليوم الأحد.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد بدء بيع الخبز في عدد من أحياء المدينة مقابل ليرتين، غير أنه كان يُباع في مركز المدينة مقابل 1.5 ليرة بسبب التنافسية بالمنقطة.

وعقب الاجتماع الذي أقيم بغرفة التجار والحرفيين بمدينة مرسين تم التصديق على قرار رفع أسعار الخبز بمركز المدينة.

وفي تصريح لوكالة أنباء إخلاص أكد رئيس غرفة أصحاب المخابز في مرسين، جودت تاكباش، أنهم اضطروا لاتخاذ قرار رفع سعر الخبز بمركز المدينة نتيجة للزيادة المتعاقبة في أسعار المواد الخام والإنتاج مشيرا إلى البدء في بيع رغيف الخبز 230 جرام مقابل ليرتين اعتبارا من اليوم بمركز المدينة بعدما كان يُباع مقابل 1.5 ليرة.

وأضاف تاكباش أن أصحاب المخابز يواجهون مشكلات منذ فترة طويلة، قائلا: “كان سعر الخبز في التسعيرة السابقة يبلغ 7.5 ليرة للكيلو جرام الواحد، أما الآن فبلغ سعره 8.70 ليرة بزيادة بلغت 16 في المئة، لكن بالنظر من الجانب الآخر فالجميع على علم بأمر الزيادة في تكاليف الإنتاج الأخرى والوقود والطاقة ونفقات المواد الخام”.

أضاف “خلال العام الماضي كان سعر جوال الدقيق يبلغ 120 ليرة، غير أنه بات يتراوح الآن بين 180 – 200 ليرة. أي أن تكلفة المادة الخام الأساسية تتراوح بين 50 -60 في المئة، فالدقيق هو المادة الخام الأساسية بالنسبة لنا”.