أنقرة (زمان التركية) -صاحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى ولاية أضنة جنوب البلاد “جيش مصغر” يضم مروحيات وسفن وزوارق وعشرات المركبات الأمنية ومئات من جنود الشرطة.

مجددا تكرر مشهد الموكب الأمني المصاحب للرئيس، وهذه المرة خلال تواجده لعدة ساعات في ولاية أضنة لافتتاح مهرجان أضنة الدولي للمذاق بنسخته الخامسة.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري تونجاي أوزجان، شارك مقطع فيديو على تويتر، يظهر التحضيرات الأمنية المكثفة لزيارة الرئيس ووصفه بأنه “جيش أردوغان الصغير”.

الفيديو يظهر 4 مروحيات سيكورسكي، و2 مروحية شرطة، و2 مروحية رئاسية، و2 زورق هجومي، وسفينة حربية، والعشرات من مركبات الحماية والمئات من جنود الشرطة.

استنكر أوزجان تواجد كل هذا الحشد من أجل مشاركة الرئيس في حفل.

وكانت زيارة أردوغان إلى نيويورك الشهر الماضي لحضور قمة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لفتت الأنظار حيث اصطحب الرئيس التركي معه عددا من السيارات المصفحة وفريقه الأمني.

وفي منشور آخر، شارك أوزجان صورا لمواطنين يجمعون بقايا طعام عناصر تأمين أردوغان، بينما كان الرئيس يتحدث عن النمو الاقتصادي، وكتب: “الناس يجمعون بقايا طعام الشرطة عند مدخل المنطقة حيث يروي أردوغان قصص نشأته. القصر لن يرى هذا العار العظيم”.